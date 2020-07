Crolla a terra privo di sensi mentre lavora: giovane operaio in ospedale

Ennesimo infortunio sul lavoro in terra bresciana: venerdì mattina a Gavardo un operaio di 45 anni si è sentito male mentre stava verniciando un container alla Specialspurghi di Via delle Quadre. E' stato il titolare dell'azienda a soccorrerlo per primo, mentre nel frattempo veniva allertato il 112: il 45enne, residente a Villanuova, è stato ricoverato in codice rosso a Gavardo. Fortunatamente i primi accertamenti medici hanno ridimensionato la gravità dell'accaduto.

In pochi attimi a terra privo di sensi

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 10.30: l'operaio, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nella verniciatura del container quando, a causa del caldo, si sarebbe tolto per pochi attimi la maschera protettiva. Ma tanto è bastato per stordirlo e perdere i sensi a causa delle esalazioni della vernice speciale che stava utilizzando, il tutto sotto gli occhi del titolare della Specialspurghi, intervenuto in prima persona per “liberare” il 45enne da quella che sarebbe potuta diventare una trappola mortale.

Sul posto ambulanza e automedica

In pochi minuti sul posto si sono precipitate l'automedica e un'ambulanza del Van di Nuvolento, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Come detto, per fortuna, l'operaio non è in pericolo di vita ma è comunque ricoverato per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Salò, con il supporto dei tecnici sulla sicurezza sul lavoro dell'Asst del Garda, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco.