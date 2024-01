La moglie se na va di casa dopo la lite, arriva la figlia: lui spara ai carabinieri

Avrebbe completamente perso le staffe dopo un litigio con la moglie che, fortunatamente, se n'è andata dalla villa di Sopraponte di Gavardo prima che fosse troppo tardi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, dopo il diverbio il 74enne avrebbe infatti imbracciato uno dei sei fucili regolarmente detenuti per poi sparare all'impazzata. A chiamare le forze dell'ordine, poco dopo le 19 di ieri (giovedì 25 gennaio) sarebbe stata proprio la figlia dell'anziano: allertata dalla madre, si sarebbe diretta verso l'abitazione, per fortuna situata fuori dal centro abitato del paese: ha visto il padre sostare armato in veranda e ha chiesto aiuto.

La notte di terrore dei residenti

Mobilitazione immediata: subito sono intervenuti sul posto i carabinieri di Gavardo con i colleghi della Compagnia Salò, poi raggiunti dal reparto API di Brescia (le Aliquote di Primo Intervento dell'Arma) e dal negoziatore del Comando provinciale. Contemporaneamente, sono state bloccate tutte le strade che portano all'abitazione e la principale arteria che da Gavardo conduce a Vallio Terme. Per i residenti della zona è stata una nottata di paura: chiusi nelle rispettive abitazioni, non hanno potuto far altro che contare gli spari provenienti dalla villa, in attesa che le negoziazioni intavolate dai carabinieri andassero a buon fine.

Esplosi almeno 5 colpi

Non sarebbe stato affatto facile trattare con l'anziano, che avrebbe esploso almeno 5 colpi anche dopo che i militari dei reparti speciali avevano circondato la casa. Spari anche ad altezza uomo, tanto che gli uomini dell'arma avrebbe dovuto buttarsi a terra per schivare i proiettili.



Il 74enne è apparso in preda a un forte stato confusionale, poco lucido e a tratti delirante: dopo una lunghissima notte di trattative, verso le 7 di oggi (venerdì 26 gennaio) il negoziatore è riuscito a convincerlo a disserrare la porta, con la scusa di prendere degli abiti per la moglie. Quando il 74enne ha aperto, i militari lo hanno bloccato e immobilizzato. Accompagnato in ospedale, sarà sottoposto a una valutazione psichiatrica: ad ora nessuno provvedimento è stato preso nei suoi confronti. I fucili e le relative munizioni sono state sequestrate.

Le parole del sindaco

"Una situazione estremamente delicata che è stata gestita in maniera impeccabile dalle forze dell'ordine - fa sapere il sindaco di Gavardo Davide Comaglio -. Fortunatamente, si è risolta senza che nessuno venisse ferito. Desidero esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari del 74enne: l'amministrazione farà tutto quanto in suo potere per supportarli al meglio".

Incensurato e sconosciuto alle forze dell'ordine, ma noto in paese per il suo carattere turbolento, il 74enne era in possesso di una regolare licenza di porto d'armi da fuoco per la caccia: autorizzazione che gli verrà presto revocata.