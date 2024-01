Spara all'impazzata e si barrica in casa, per fermarlo arrivano i reparti speciali

Nella frazione Sopraponte di Gavardo, nella serata di giovedì un 74enne ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco (pare con un fucile legalmente detenuto), per motivi che sembrerebbero riconducibili a uno stato d'ira dovuto ad alcune discussioni familiari. L'anziano si è poi barricato in casa.



Subito sono intervenuti sul posto i carabinieri di Gavardo con i colleghi della Compagnia Salò, poi raggiunti dal reparto API di Brescia (le Aliquote di Primo Intervento dell'Arma) e dal negoziatore del Comando provinciale.

Dopo una lunga trattativa che si è protratta per tutta la notte, il negoziatore ha convinto l'uomo a disserrare la porta per avere un contatto ravvicinato. All'apertura, i militari delle API – già schierati intorno alla abitazione – lo hanno bloccato e immobilizzato.



Al terminate della perquisizione condotta dai carabinieri di Salò, nell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate le armi e le munizioni che l'uomo deteneva legalmente, con le quali aveva esploso diversi colpi nel corso della serata.



Il 74enne non è ancora in stato di fermo: la sua posizione è al vaglio in attesa della valutazione dello stato psichico, l'aspetto più importante da considerare secondo quanto riferiscono i carabinieri.



Foto: le armi sequestrate e l'intervento dei reparti speciali