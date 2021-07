Operai al lavoro sul tetto, scoppia un incendio: fumo nero visibile a chilometri di distanza

Le fiamme sono divampate per diverse ore: martedì 20 luglio, il tetto di una palazzina ha preso fuoco in via Vrenda a Sopraponte, frazione di Gavardo. L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio e il fumo era visbile anche a chiometri di distanza, destando preoccupazione tra gli abitanti.

Per domare il rogo è servito l’intervento di sei squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di tre botti e un'autoscala. A scatenare le fiamme è stata la catramina, utilizzata da alcuni operai, surriscaldata eccessivamente dal clima torrido. Non si registrano feriti, tutti gli operai sono riusciti a mettersi al sicuro e hanno allertato immediatamente i soccorsi.



L’intervento è durato fino a sera. La struttura ha subito ingenti danni: il tetto è andato completamente distrutto, insieme ad altre parti dell’edificio. Sul posto presente anche la Polizia Locale della Valsabbia, impegnata a mettere in sicurezza la zona.