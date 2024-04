Sono ancora gravissime le condizioni della donna di 78 anni (classe 1946) investita sabato pomeriggio a Sopraponte di Gavardo, di fronte alla farmacia Pasini di Via Terni: è in coma e sta lottando per la vita in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. Qui è stata ricoverata, trasferita in ospedale in elicottero, subito dopo il terribile impatto in cui è rimasta coinvolta: travolta da una Dacia in retromarcia, guidata da un 69enne di Paitone subito sottoposto all'alcol test (è risultato negativo).

Soccorsa dai sanitari dell'automedica e dai volontari di un'ambulanza del Van di Nuvolento, è stata intubata e poi – come detto – ricoverata d'urgenza al Civile. La donna ha riportato un grave trauma cranico e non si è ancora ripresa dalle conseguenze dell'incidente. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale della Valsabbia, sul posto con due pattuglie.

L'incidente

Era appena uscita di casa per dirigersi in farmacia: abita proprio di fronte, a poche decine di metri. Mentre stava attraversando la strada (non è chiaro se fosse sulle strisce pedonali: gli accertamenti sono in corso) è transitata la Dacia: il conducente, in cerca di un parcheggio, avrebbe frenato per fare manovra, in retromarcia, senza avvedersi della donna alla sue spalle. Colpita a bassa velocità, è stata comunque travolta e sbalzata con violenza sull'asfalto: ha battuto la testa e ha perso i sensi.