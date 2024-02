Privo di patente, guidava un'auto senza revisione e assicurazione

È finito nel mirino della polizia locale mentre, nella serata di martedì 27 febbraio, percorreva in auto le strade del centro di Gavardo. Quando si è alzata la paletta, e sono scattati i controlli, per l’uomo al volante sono cominciati i guai: non aveva infatti alcuna patente da esibire. Non solo: l’auto su cui viaggiava era sprovvista di assicurazione - era infatti scaduta da ben 22 anni - e della revisione necessaria per legge.

L’uomo, straniero e regolare in Italia, è stato sanzionato: gli agenti hanno staccato un verbale da oltre 6000 euro (6300 per la precisione) e l’auto è stata sequestrata. Non solo: gli agenti hanno approfondito i controlli e scoperto che l’uomo viveva da un conoscente, il quale però non aveva dichiarato che gli stava dando ospitalità: pure lui è stato sanzionato, per omessa comunicazione, e dovrà sborsare 320 euro.