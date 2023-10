Allarme rissa in piazza, arrivano i carabinieri: ragazza trovata priva di sensi

Chiamati ad intervenire per una rissa tra alcuni giovani in corso in piazza Gugilelmo Marconi a Gavardo, i carabinieri si sono poi trovati a dovere fronteggiare un altro tipo di emergenza. All'arrivo dei militari non c'era infatti più traccia dei partecipanti alla zuffa, che pare si fossero già dileguati, ma una coppia di fidanzati di 23 e 22 anni in evidente difficoltà: lei era infatti priva di sensi.

Stando a quanto poi accertato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la giovane aveva infatti accusato un malore dovuto ai troppi drink consumati duranti la serata. Soccorsa al limite del coma etilico, la 23enne è stata poi trasporta all'ospedale di Gavardo per ricevere le cure de caso.

Quanto è accaduto verso le 23.30 di venerdì 27 ottobre nella piazza di Gavardo è al vaglio dei carabinieri di Salò: gli uomini dell'Arma hanno avviato le indagini del caso e stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per fare chiarezza sulla rissa e individuare i partecipanti.