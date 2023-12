Investito in bicicletta in pieno centro: tanta paura per un ragazzo

Si sono vissuti attimi di paura nella tarda mattinata di ieri, martedì 19 dicembre, a Gavardo: un ragazzo di 18 anni è stato investito in pieno centro. È successo verso mezzogiorno: il 18enne stava percorrendo via Gosa in sella alla sua bici, quando - per cause da accertare - è stato urtato da un’auto all’altezza di un negozio di abbigliamento.

Il giovane sarebbe caduto a terra, riportando lesioni, per fortuna, non gravi. Soccorso da un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso: è stato ricoverato in codice verde. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale della Valle sabbia che si sono occupati dei rilievi di rito.