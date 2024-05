Il professore che ha preso a bastonate in testa uno studente

In un'aula di tribunale si era, più volte, dichiarato pentito, aveva chiesto scusa e anche proposto un risarcimento alle famiglie dei due 15enni che aveva inseguito e poi colpito con una mazza da baseball, reagendo a un fastidioso scherzo: i due avevano infatti lanciato alcuni petardi nel giardino della sua abitazione.

E i giudici hanno tenuto conto del pentimento dell’ex professore di Gavardo emettendo una sentenza che ha soddisfatto sia la parte civile che la difesa. Alberto Poli, questo il nome dell’uomo, è stato infatti condannato a un 1 anno, mentre l’accusa aveva chiesto 1 anno e 6 mesi. Pena sospesa: una volta trascorsi dai 2 o ai 5 anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, l'ex insegnante potrà chiedere l'estinzione del reato, se nel frattempo non commetterà altri illeciti e se rispetterà tutti gli obblighi previsti. La provvisionale stabilita dal giudice è di 9 mila euro, molto più bassa rispetto ai 60 mila chiesti dalla famiglia del ragazzino che aveva subito le conseguenze maggiori: aveva riportato numerose ferite alla testa, medicate con ben 27 punti di sutura.

I fatti risalgono al 14 febbraio del 2021: i due ragazzini avevano lanciato alcuni petardi nel cortile del condominio dove abita l’ex professore. A fronte di quanto successo, come ricostruito dalle forze dell'ordine, Poli era sceso in strada e aveva inseguito i due 15enni che si erano rifugiati in uno stabile abbandonato. Poi li aveva colpiti in testa con una una mazza da baseball, procurando a uno di loro lesioni con prognosi fino a 40 giorni, ma solo con l'intento di difendersi da una presunta aggressione, come da lui stesso riferito in sede d'indagine. Dopo l'accaduto, l'insegnante di Gavardo venne licenziato: ora fa l'operaio.