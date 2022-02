Lo trovano al volante di un'auto sequestrata, senza patente né assicurazione

Una combo di infrazioni che non si vedeva da tempo: è stato fermato dalla Polizia Locale della Valsabbia alla guida di un'auto che era già stata sequestrata, e che quindi non poteva circolare, senza patente – ritirata a novembre per guida in stato d'ebbrezza – e nemmeno senza assicurazione. Per il conducente, oltre a una sfilza di salatissime sanzioni, è scattata anche la revoca della patente e la confisca del veicolo.

E' successo lunedì sera a Gavardo, nell'ambito dei pattugliamenti in notturna degli agenti coordinati dal comandante Fabio Vallini. In questi giorni si segnalano anche altri interventi: una patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza, ancora a Gavardo, e un ritiro patente più sequestro del veicolo a Roè Volciano. In quest'ultimo caso gli agenti sono intervenuti per un'auto che era finita fuori strada: il conducente, fortunatamente illeso, aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito.