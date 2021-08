Gavardo: addio a Orazio Bonvicini, reduce della battaglia di El Alamein

Si è spento a Gavardo uno degli ultimi reduci italiani della battaglia di El Alamein: Orazio Bonvicini, classe 1921 e 100 anni da compiere a ottobre, è morto alla Rsa Cenacolo Elisa Baldo dove era ospite da qualche tempo. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 16 nella parrocchiale del paese: lascia l'amata moglie Lisa, i figli Angelo, Nadia, Irene, Bruno, Marisa e Roberto, tanti nipoti tra cui l'ex sindaco di Serle Paolo Bonvicini.



Di lui rimarrà in eterno la sua testimonianza dal fronte: venne chiamato alle armi a nemmeno 20 anni, nel gennaio del 1941, solo pochi mesi più tardi era già in Nord Africa. Faceva parte del XIII Battaglione Ariete, e con lui c'erano anche altri bresciani (da Passirano e Gavardo) e non tutti ce l'hanno fatta anzi, venne catturato dagli inglesi il 5 novembre del 1942, rimase prigioniero per oltre due anni, una vita di fame e stenti finché – dopo la caduta del fascismo – divenne collaboratore dell'esercito britannico, come tutti i suoi commilitoni.



In servizio per gli inglesi, guidava gli autobus dei soldati: tra i ricordi indelebili anche l'incontro con un generale americano ma di origini bergamasche (e che parlava ancora in dialetto). Tornerà a casa solo nel 1946, quattro anni dopo la sua cattura: il viaggio a bordo di una nave con 600 altri soldati italiani.



Tornato a Gavardo, farà il muratore fino alla pensione: finché ha potuto è stato anche un instancabile volontario, tanto che i familiari non chiedono fiori ma offerte all'Associazione volontari gavardesi. La battaglia di El Alamein combattuta da Bonvicini, fu la seconda negli stessi territori (in Egitto) ma la più drammatica: da una parte i nazi-fascisti guidati da Erwin Rommel, dall'altra gli inglesi. Fu un massacro, come tante altre volte nel conflitto mondiale: in un paio di settimane tra le parti si contarono tra i 20 e i 30mila morti.