Ladri senza cuore al bar: rubate le offerte per i bambini autistici

Razzia notturna al "Non solo bar" di Gavardo, il locale gestito dalla cooperativa Cogess nell'ambito del progetto Labis, il laboratorio di inclusione sociale che da anni vede persone con disabilità, provenienti da tutta la Valsabbia, impegnate nell'accoglienza ristorativa e turistica. Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre, i malviventi hanno sfondato le porte a vetri del locale situato al centro sportivo di Gavardo e poi si sono intrufolati all’interno per mettere le mani sul ricavato di una raccolta fondi di cui la cooperativa si è fatta promotrice, in vista di Santa Lucia, in collaborazione con il Fondo Autisminsieme.

Porte sfondate, rubate le offerte

A fare l’amara scoperta, nella mattinata di lunedì, sono state proprio le tante persone con disabilità che lavorano nel locale, inaugurato nel maggio 2021. Oltre all’ordinaria attività di bar e ristorazione, che ha caratterizzato anche le gestioni precedenti, grazie alla volontà e all’impegno della cooperativa Cogess il "Non solo bar" è diventato un luogo unico, dove bere un caffè o fare una pausa pranzo ha il profumo e il calore dell’inclusione sociale.

A pesare più che i danni materiali - sono state rotte due porte e appunto rubate le offerte per Santa Lucia - sono quelli immateriali: "Non sono quantificabili ma sono visibili negli occhi delle persone con disabilità che lunedì mattina hanno dovuto lasciare il bar, facendo ritorno alle proprie abitazioni dovendo raccontare ai familiari una brutta storia, per la quale non esiste spiegazione", si legge nel comunicato stampa diffuso dalla cooperativa.

L'amarezza dei gestori

"In dieci anni di gestione di bar non è la prima volta che ci accade un fatto simile, ma speriamo sempre che sia l’ultima per l’amarezza che si diffonde in tutti noi. Andremo oltre anche questa volta, ma lo faremo prima e meglio con il supporto della comunità locale. Non abbiamo bisogno di compassione ma di vicinanza, sorrisi e di calore da parte di tutta la cittadinanza", si legge ancora nella nota.

Da domani, giovedì 2 novembre, il bar di Gavardo riaprirà i battenti "con la speranza che da un gesto come questo, carico di dolore, possa nascere una nuova consapevolezza: essere comunità inclusiva non è qualcosa di astratto, bensì è il frutto di una scelta quotidiana".