Beccato a urinare in centro storico, viene multato per oltre 3.300 euro

Sorpreso dagli agenti delle Polizia Locale mentre stava urinando su un marciapiede a Gavardo, in pieno giorno e in centro storico, per un 50enne residente a Nuvolento è scattata una sanzione che andrà dai 5.000 euro ai 10.000 euro, con pagamento immediato in misura ridotta di 3.333 euro.

"Per questo tipo di violazione è previsto, nel nuovo regolamento, anche l'obbligo di allontanamento dal centro per 48 ore – spiegano dal comando delle Polizia Locale di Valle Sabbia –. E' il nono daspo applicato dai nostri agenti da quando questo provvedimento è stato approvato dall'Amministrazione comunale".