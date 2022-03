Mamma muore dopo il parto: famiglia sconvolta, disposta l'autopsia

Dramma all'ospedale di Gavardo: una giovane donna ha perso la vita durante il parto. Ne dà notizia Bresciaoggi: la vittima, 37 anni e originaria del Burkina Faso ma residente a Vestone con la famiglia, sarebbe morta subito dopo aver messo alla luce il suo bambino (che per la cronaca sta bene). Come da prassi, in casi come questi, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo: le indagini sono affidate ai Carabinieri e coordinate dalla pm Claudia Passalacqua della Procura di Brescia.

La tragedia nel pomeriggio

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì. Non è noto, al momento, se ci fossero state complicazioni prima, durante o dopo il parto. Ma sembra certo che la 37enne sia stata sottoposta al parto cesareo. I medici del nosocomio valsabbino, all'aggravarsi delle sue condizioni, avrebbero fatto il possibile per salvarle la vita. Ma senza successo.

Anche la cartella clinica è ora a disposizione degli investigatori. Sarebbero già stati eseguiti i primi accertamenti medico-legali, ma tempo poche ore e verrà disposta anche l'autopsia sul corpo senza vita della 37enne. La giovane mamma aveva già messo al mondo due bambini: a casa l'aspettavano il marito e altri due figli ancora piccoli.