Ruba i bidoni dell'immondizia, urla parolacce e si sdraia in mezzo alla strada

Venerdì mattina, verso le 7, ambulanza e carabinieri sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo che aveva dato in escandescenze in piazza Zanardelli a Gavardo.

In stato di alterazione psicofisica, inizialmente l'uomo ha raggruppato in strada un carrello del supermercato, due sedie prelevate dal pronto soccorso del vicino ospedale, una serie di bidoni della raccolta differenziata e un tavolino, poi si è messo ad urlare parolacce. Non solo; alla fine ha deciso di sdraiarsi in mezzo alla strada bloccando un pullman di linea.

Pare che l'uomo non sia nuovo a gesti del genere: necessita di un'aiuto da parte degli assistenti sociali il prima possibile. Anche per evitare possibili incidenti.