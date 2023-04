Ruba un furgone in ospedale, poi provoca un incidente e fa a botte in un bar

Aveva rubato un furgone Peugeot dall’ospedale di Gavardo e poi aveva provocato un incidente - per fortuna senza feriti - sulla 45 bis, a Rezzato. Dopo aver tamponato un’auto non si era fermato e aveva tirato dritto, pensando di farla franca. Ma gli agenti della Locale del paese dell’hinterland, grazie alle telecamere, erano subito risaliti al furgone, scoprendo che era di proprietà dell’Asst del Garda e che era stato sottratto. Immediatamente era scattata la segnalazione ai colleghi dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia e la caccia al ladro ‘pirata’.

A scovarlo, martedì pomeriggio in bar del centro di Gavardo, non sono stati gli agenti, ma un dipendente dell’ospedale: avrebbe riconosciuto il presunto autore del furto del furgone e provato a fermarlo. Un volto che difficilmente avrebbe potuto scordare: pare infatti che l’uomo, un 58enne gardesano, avesse seminato scompiglio al pronto soccorso prima di fuggire al volante del mezzo di proprietà dell’Asst del Garda e provocare l’incidente.

Tra i due sarebbe scoppiata una furibonda lite: il dipendente dell’ospedale avrebbe tentato di fermare il presunto ladro e ci sarebbe stata una breve colluttazione. A quel punto gli altri avventori del locale hanno allertato la Locale di Gavardo e una pattuglia si è precipitata sul posto. Il 58enne era completamente fuori di sé, a causa del troppo alcol assunto, ed è stato così portato al pronto soccorso, per le cure del caso. Tutto finito? Assolutamente no.

Durante il viaggio in auto per raggiungere il comando della Locale, il 58enne avrebbe sputato contro gli agenti, prendendoli pure a calci e pugni. A quel punto sono inevitabilmente scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dopo aver passato la nottata in una cella di sicurezza, nella mattinata di oggi (mercoledì 19 aprile) è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura dell’obbligo di dimora nel Comune della Valle Sabbia dove risiede.