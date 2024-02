Enorme rogo: 10 auto bruciano fuori dal centro revisioni

Notte di fiamme e paura, quella tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio, a Gavardo: un vasto incendio è divampato nel piazzale di un centro revisioni di via Quarena, situato a pochi passi da un supermercato.

L'allarme è stato lanciato in piena notte dai residenti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò. I pompieri hanno domato il rogo, visibile in diverse zone del paese, prima che si estendesse anche all'edificio. Ma il bilancio è pesante: una decina le auto danneggiate dalle fiamme, alcune delle quali sono state ridotte a degli scheletri anneriti.

Indagini in corso per accertare le cause dell'incendio: non sarebbero stati trovati inneschi, ma non si esclude l'origine dolosa. I carabinieri di Salò sono al lavoro, insieme ai vigili del fuoco, per cercare di ricostruire quanto accaduto e per capire se le fiamme sono partite da qualche mezzo in sosta particolarmente datato o se il fuoco sia stato invece appiccato da una mano, per ora, ignota.

Al vaglio ci sono le immagini di sorveglianza delle altre attività della zona: il centro revisioni è invece sprovvisto di un impianto di sorveglianza. A fare chiarezza sulla vicenda potrebbero essere proprio i filmati della notte del rogo.