Taglia le gomme di un'auto in sosta: incastrato dalle telecamere

Un 40enne pregiudicato, residente in paese, è stato denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mentre tagliava tutte e quattro le gomme di un'auto parcheggiata nei pressi dell'ospedale di Gavardo.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia del proprietario del veicolo. Grazie alle riprese, gli uomini della Locale della Valle Sabbia sono riusciti a risalire al colpevole: l'uomo ha sempre negato, ma i poliziotti hanno trovato nella sua abitazione gli indumenti indossati al momento dell'atto vandalico.

Il 40enne è stato denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato. Non si conosce il motivo del gesto: la Locale sta continuando a indagare, per verificare se il malvivente si sia già reso protagonista di episodi simili anche in passato.