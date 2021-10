Addio a Gian Battista Tonni, ex sindaco di Gavardo: venerdì i funerali

La scomparsa di Gian Battista Tonni, all’età di 81 anni, lascia un vuoto enorme nella comunità di Gavardo.



Nato a Serle in una famiglia di agricoltori, Gian Battista Tonni è stato sindaco di Gavardo dal 2004 al 2009. Ragioniere di professione, appena terminati gli studi aveva trovato lavoro nella filiale di un istituto bancario del paese. Appassionato di politica fin dalla giovane età, aveva ricoperto la carica di assessore al bilancio, allo sport e alla cultura durante il mandato del sindaco Gaetano Mora. Tonni era stato eletto primo cittadino nel 2004 con una lista di centrosinistra.



Ricordato come una persona riservata ma sempre disponibile, durante il mandato aveva realizzato diverse opere come la riqualificazione della scuola primaria, la costruzione del ponte pedonale di via Franchi e della biblioteca. Negli ultimi anni si era dedicato alla famiglia e all'agricoltura.



Questo il ricordo di Davide Comaglio, attuale Sindaco Gavardo: "Ieri mattina Gian Battista Tonni, sindaco di Gavardo dal 2004 al 2009, ci ha lasciati. Uomo mite, semplice ed umile, ricco di umanità e di sensibilità. Di poche parole, ben soppesate e mai urlate, Gian Battista ha servito il suo paese mettendosi a disposizione nelle diverse realtà fino a diventare Sindaco del Comune. La sua gentilezza, quel fare garbato, l’amore per la sua gente, la sua famiglia, la sua terra, resteranno nei nostri cuori".

Tonni lascia la moglie Carla, i figli Elena e Giuseppe, i fratelli Luigi, Giulio e Teresa. I funerali saranno celebrati venerdì 8 ottobre alle 16 nella chiesa parrocchiale di Gavardo.