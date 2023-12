L'intera Gavardo si prepara a dare l'ultimo, straziante saluto a Ezio Delbono, l'ingegnere 41enne morto la vigilia di Natale dopo essere stato travolto da una valanga, mentre praticava scialpinismo in Valtellina. La tragedia si è consumata in località Vallaccia, in territorio di Livigno, a circa 2.250 metri di altitudine.

Il giudice di turno ha dato il nullaosta per la sepoltura. Le esequie saranno celebrate nel cimiero comunale mercoledì 27 dicembre alle 14.30. Ezio lascia nel dolore la mamma Prassede, il papà Franco, il fratello Giulio e la compagna Carlotta.



Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. “Tutta la splitboard family doveva festeggiare come ogni anno un Natale speciale – si legge nel gruppo Splitboard Valcamonica (la splitboard è una tavola da snowboard, ndr) – . Invece la neve, quella cosa che amiamo di più, ti ha tradito. Ciao Ezio, sarai per sempre nel nostro cuore. Siamo sconvolti e senza parole. Non ci crediamo ancora”.