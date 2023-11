Gavardo: il fiume è esondato, le anatre sguazzano nel piazzale

Il peggio è passato, ma l'allerta rimane alta. Il fiume Chiese è osservato speciale, anche se il livello dell'acqua ha cominciato a calare: “Dopo aver toccato la punta massima verso la mezzanotte – fa sapere il sindaco di Montichiari Marco Togni – il livello del Chiese è cominciato a calare. Nessun danno è stato segnalato”.

"Uno scenario da brivido"

Piccole ma significative esondazioni si sono verificate lungo il corso del fiume. In particolare in Valsabbia: a Gavardo, Villanuova, Vestone, Vobarno, Sabbio Chiese e Barghe. Ma anche più a sud in territorio di Montichiari e verso il Mantovano.

Tanta la preoccupazione tra i residenti: “Uno scenario da brivido”, si legge in un post sui social che accompagna l'immagine copertina di questo articolo: l'acqua è fuori dagli argini, il piazzale dove fino a poche ora fa si camminava ora è come un laghetto, al suo interno ci sguazzano le papere, l'acqua è arrivata fino alle case.