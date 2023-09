"È caduto un deltaplano": a decine per i soccorsi, ma la verità è un'altra

Convinta di aver visto un deltaplano precipitare, ha preso il telefono e fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze. Pare che la donna non solo fosse sicura di aver visto velivolo schiantarsi al suolo, nei boschi del Monte Magno a Gavardo, ma avrebbe pure scorto la mano del pilota tesa verso l’alto per implorare aiuto. E visto il tono, e i contenuti della segnalazione, verso le 18 di domenica 17 settembre è scattata la mobilitazione: come da prassi sono stati chiamati i carabinieri, i tecnici del soccorso alpino ed è stata fatto decollare l’elisoccorso.

La zona è stata perlustrata per oltre un’ora dall’elicottero del 118, in lungo e in largo alla ricerca di una persona, mentre una squadra del soccorso alpino, precedentemente impegnata sul Monte Denervo a Gargnano, si dirigeva verso la zona del presunto incidente. Ma tutto è stato vano: nessuna traccia del velivolo e del pilota.

La donna che ha dato l'allarme, secondo i soccorsi, è stato ingannata dalla presenza di grosse reti in plastica - quelle usate per recintare i cantieri - scambiando uno straccio impigliato nelle recinzioni, e mosso dal vento, per una mano protesa a chiedere aiuto. Accertato che si trattava di una segnalazione infondata, l’elicottero e le squadre di soccorritori hanno fatto rientro.