Da una casa in centro al paese, 4 ragazzi spacciavano cocaina

Cocaina a domicilio per i consumatori residenti in paese e nei dintorni: è questo il business illegale stroncato a Gavardo dai carabinieri, che hanno arrestato quattro giovani di origini albanesi e di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Avrebbero agito per mesi, utilizzando come base operativa un appartamento in pieno centro.

La cocaina a domicilio

Da qui sarebbero state smistate le consegne, di cui a rotazione si sarebbero occupati tutti i membri della "banda". Ma è stato uno di loro a essere fermato dai militari e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina: la successiva perquisizione domiciliare - nell'appartamento ci vivevano tutti e quattro - ha permesso di recuperare altri 50 grammi di "polvere" oltre a piccole quantità di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Pare che da tempo i carabinieri stessero piantonando la situazione: diverse le segnalazioni, emerse durante i controlli del territorio, si questo "servizio" di consegna cocaina a domicilio che interessava non solo Gavardo ma anche altri paesi del circondario. Nella giornata di mercoledì è stato convalidato l'arresto per tutti e quattro i giovani.

"Queste azioni - scrive il sindaco di Gavardo Davide Comaglio - unite a quelle della nostra Polizia Locale, con gli arresti e le ordinanze per aumentare la sicurezza e il decoro urbano della porzione di centro storico da Via Quarena a Capoborgo, stanno andando nella direzione auspicata nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato ai primi di agosto in Prefettura".