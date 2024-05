Malore improvviso al volante, si schianta contro un'auto in sosta: è grave

Tanta paura nel parcheggio del supermercato Bennet di Gavardo. Nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, un uomo di 54 anni si è sentito male mentre era al volante e la sua auto, fuori controllo, ha finito per schiantarsi contro un’altra che era in sosta nel piazzale. Per fortuna, senza travolgere le persone che passeggiavano nell’area esterna.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 19, in codice rosso: per i soccorsi sono intervenute due automediche e un’ambulanza dei volontari di Nuvolento. Il 54enne è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito, d’urgenza, all’ospedale Civile di Brescia.



Il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice rosso: le condizioni del 54enne sarebbero quindi critiche. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dai carabinieri di Salò, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze.