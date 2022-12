Ragazzo ubriaco fradicio sull'autobus: prima le urla, poi le botte ai carabinieri

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver dato in escandescenze a bordo di un autobus di linea sulla Provinciale 116, all'altezza di Gavardo.

Nel pomeriggio di ieri, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a urlare contro gli altri passeggeri, pare senza un particolare motivo. Notando una pattuglia di passaggio, l'autista ha attirato l'attenzione dei carabinieri, subito intervenuti in tre per cercare di calmarlo.

A quel punto, il giovane si è ulteriormente alterato e ha aggredito i militari, provocando loro lievi traumi. Non senza fatica, alla fine sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in ospedale, dov'è stato poi sedato.