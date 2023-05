Auto prende fuoco davanti a bar e negozi: fiamme e paura in piazza

Pomeriggio di paura, quella di mercoledì 10 maggio, nel centro di Gavardo. Verso le 18, una Citroen C3 ha preso fuoco mentre percorreva le strade del cuore del paese, a pochi metri da Piazza Aldo Moro. Salve, per fortuna, le persone che erano a bordo. Allarmato dal fumo che usciva dal cofano, il conducente ha arrestato la corsa poco prima della rotonda. Poi la corsa per allontanarsi dall’utilitaria, alimentata a Gpl, prima che venisse avvolta e devastata dalle fiamme.



In pochi minuti è arrivata una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia: i pompieri hanno circoscritto le fiamme. La strada è stata chiusa, dagli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valle Sabbia, per circa due ore: il tempo necessario a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la sede stradale. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, solo tanta paura tra residenti, commercianti e passanti, spaventati dai boati e dalla densa colonna di fumo che si è levata dalla Citroen.