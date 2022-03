Tre auto divorate dalle fiamme: incubo piromane in paese

Un’altra auto divorata dalle fiamme, e nemmeno in piena notte: a Gavardo scatta l’incubo piromane. Sono infatti almeno tre gli episodi avvenuti in poco meno di quattro mesi e si fa sempre più strada l’ipotesi del dolo. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, ma gli inneschi trovati sul luogo degli incendi - e il moltiplicarsi dei roghi - fanno pensare che dietro ci sia la mano di qualcuno.

Succede nel parcheggio pubblico di via Roma, all’altezza del civico 143: è qui che sabato sera le fiamme hanno divorato una Toyota Yaris posteggiata nel piazzale. A dare l’allarme, verso le 22.30, è stato un ragazzo di passaggio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo prima che coinvolgesse altre macchine. Della Yaris - di proprietà di una donna che vive nelle vicinanze - non resta che uno scheletro annerito. Ma poteva andare peggio, molto peggio: in sosta vicino alla berlina giapponese c’era infatti un’auto alimenta a metano. Solo il tempestivo allarme e il celere intervento dei pompieri hanno evitato che venisse avvolta dalle fiamme.

Lo scorso novembre la stessa sorte era toccata a due auto parcheggiate nello stesso piazzale: in quell’occasione sopra la ruota anteriore destra di uno dei due veicoli era stata trovata una tavoletta accendi fuoco comunemente utilizzate per il barbecue. Nessun dubbio, quindi, sull’origine dolosa di quei roghi.

La stessa tecnica sarebbe stata utilizzata sabato sera: stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite proprio da una ruota della Yaris. Non solo: il ragazzo che ha dato l’allarme avrebbe notato un uomo sulla cinquantina allontanarsi di fretta e furia dalla macchina che è poi stata avvolta dalle fiamme. In realtà - al momento - non ci sono evidenze che confermerebbero l'eventuale dolo. In loco questa volta non è stato trovato alcun innesco, ma questo non significa che non ci fossero: potrebbero essere andati anch'essi distrutti nell'incendio.

Un vero e proprio incubo per i residenti di via Roma che hanno già contatto il sindaco di Gavardo, Davide Comaglio, per chiedere l’installazione di alcune telecamere di sorveglianza nella zona.