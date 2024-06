Sradicato dal vento, albero crolla sulle auto in sosta: paura in paese

Attimi di paura di sono vissuti nella mattinata di oggi (martedì 11 giugno) nel centro di Gavardo: a causa delle raffiche di vento e dell'ennesima ondata di maltempo, un grosso ramo è piombato su alcune auto in sosta. Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: all'interno delle macchine non c'era nessuno e nessun pedone si trovava in quegli istanti nel piazzale.



Scattato l'allarme, poco dopo le 11, sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia locale della Valsabbia, per mettere in sicurezza la zona, e una squadra dei vigili del fuoco per rimuovere il ramo e verificare le condizioni della pianta. Come detto, nessun ferito, ma danni ingenti: almeno due le auto che sono state colpite.