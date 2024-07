Rimuovono una cisterna, ma il gasolio finisce nel terreno: interviene Arpa

Si pensava fosse completamente vuota, invece all'interno della grossa cisterna c'era ancora parecchio gasolio. Succede nella campagna di Pontevico, nella zona ex Vivi, al confine con la provincia di Cremona. L’area attualmente è recintata, e la zona contaminata coperta con un telo in attesa della bonifica, come spiega il Corriere di Brescia.

In seguito alla scadenza di una convenzione, nella disponibilità del Comune avrebbe dovuto tornare un'area dove era presente una grossa cisterna. Una ditta privata era impegnata nella pulizia dell'area quando, in maniera involontaria, gli operai hanno tentato di rimuovere la cisterna - lunga ben dieci metri - che però all'interno conteneva ancora idrocarburi.

Tutto il liquido è finito nel terreno. Dell'accaduto è stato informato immediatamente il Comune, l'area è stata recintata ed è stato effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici dell'Arpa. Nelle prossime settimane si provvederà alla bonifica.