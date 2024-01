Estorsione, ricettazione e spaccio: la Cassazione annulla le condanne

Annullate in Cassazione le condanne che la Corte d'Appello di Brescia aveva commutato nei confronti di Marco Garofalo e Massimo Sorrentino, quest'ultimo titolare della pizzeria “I tre monelli” di Urago Mella. La Corte ha previsto ora il rinvio ad un nuovo processo di appello. Erano stati entrambi arrestati – in tutto gli imputati erano 8 – tra il settembre e l'ottobre del 2018 nell'ambito di un'inchiesta della Polizia di Stato sulle infiltrazioni mafiose nel territorio bresciano. La “banda” venne all'epoca accusata, a vario titolo, di estorsione, ricettazione, spaccio di droga, riciclaggio, corruzione: vennero sequestrati anche soldi e armi.

Sorrentino e Garofalo vennero per questo condannati sia in primo che in secondo grado, in quest'ultimo caso a 13 anni e 5 mesi (il primo) e a 7 anni e 4 mesi di carcere (il secondo). Tutto annullato dalla Cassazione, che come detto rimanda a un nuovo processo. Nulla cambia, invece, per altri imputati già condannati (ora lo sono in via definitiva) tra cui Dejan Nedeljkovic, Antonio Garofalo e Ezio Origlia, ex agente della Questura di Brescia accusato di corruzione.