Scomparso da un giorno, viene ritrovato morto: tragico gesto

Tragedia a Gargnano: nella mattinata di giovedì un uomo di 36 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto. La drammatica scoperta, verso le 11, nei pressi della diga di Valvestino. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un passante e in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. Tutto inutile: per il 36enne non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza ed è stata esclusa anche l'ipotesi del malore improvviso. I militari hanno ben pochi dubbi: si tratterebbe di un suicidio.

Parenti e amici lo stavano cercando da molte ore, ed era già scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. Nella giornata di mercoledì, il 36enne si era infatti allontanato dal paese della Valtenesi dove risiede, senza più dare sue notizie. Giovedì mattina il tragico epilogo, quando un passante ha scorto un’auto, con all’interno un giovane uomo privo di sensi, lungo la strada che dal centro di Gargnano sale verso la Valvestino e ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze. Una corsa vana, purtroppo, quella dei sanitari del 118: non avrebbero potuto altro che constatare il decesso del giovane uomo.