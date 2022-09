Ragazzo di 21 anni vuole suicidarsi, un passante gli salva la vita

Attimi concitati si sono vissuti nella tarda serata di giovedì in località Sasso di Gargnano. Un ragazzo di soli 21 anni vagava, in preda a un forte stato di agitazione, tra le vie della piccola frazione, minacciando di togliersi la vita. Un tragico intento che, fortunatamente, non è riuscito a realizzare.



A capire per primo le estreme intenzioni del giovane è stato un passante: senza perdere tempo, ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze ed è prontamente intervenuto cercando di calmare il ragazzo. Non solo: l'uomo sarebbe riuscito ad avvicinarlo e poi a dissuaderlo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.



Quando sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, il ragazzo era scosso e in stato confusionale, ma incolume: è stato trasferito all'ospedale di Gavardo per le cure del caso.