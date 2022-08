Punto da un calabrone, va in shock anafilattico: trovato privo di sensi in auto

Stava camminando lungo i sentieri delle colline dell'entroterra di Gargnano, quando è stato punto da un calabrone, sbucato all'improvviso dai rami delle piante. È bastata una sola puntura per metterlo in allarme. Il forte bruciore, i primi problemi respiratori: l'uomo, un 85enne di Cremona in vacanza sul lago di Garda, è immediatamente corso alla sua auto, parcheggiata a poca distanza. Poi l'ha messa in moto e ha percorso via Feltrinelli, per raggiungere la postazione dei volontari del Garda e chiedere aiuto.

Non ci è però riuscito: all'improvviso ha parzialmente perso i sensi, rischiando di finire fuori strada e schiantarsi nel dirupo sottostante. Alcuni passanti lo hanno visto immobile all'interno dell'auto e hanno fatto scattare la chiamata la 112, verso le 11.30 di venerdì: sul posto sono arrivati in pochi minuti i volontari del Garda.

I sanitari hanno rianimato l'anziano, che nel frattempo era andato in shock anafilattico. Una volta stabilizzato, l'85enne è stato trasferito in ospedale, a Gavardo. Le sue condizioni sono migliorate dopo il ricovero, avvenuto in codice giallo: per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.