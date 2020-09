Stroncato in pochi mesi dalla malattia, morto il professor Nicola Taboni

Decine di persone hanno gremito la chiesa parrocchiale di San Martino di Gargnano per l’ultimo saluto a Nicola Taboni, morto a soli 55 anni dopo aver lottato con un brutto male.



La malattia se le l’è portato via in poco tempo, strappandolo per sempre all’affetto di parenti e amici, dei suoi adorati studenti. Si è spento nei giorni scorsi, circondato dall’affetto della famiglia: la mamma Maria, il papà Alberto e la sorella Nadia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una vita in cattedra: da circa 15 anni insegnava scienze e cultura dell’alimentazione all’istituto alberghiero Caterina De Medici di Gardone Riviera. Abitava a Gargnano ed era anche un appassionato di vela: da giovane aveva partecipato anche ad alcune competizioni di livello nazionale.