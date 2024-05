Intrappolata viva e uccisa a bastonate: così è morta la gattina Stella

Prima intrappolata viva in una trappola, poi uccisa a bastonate o forse a sassate: questo il macabro destino di Stella, una gatta di 10 anni trovata morta nella zona tra Sasso e Musaga a Gargnano. È lo stesso proprietario a raccontare l'accaduto su Facebook. “È ormai da parecchi anni che ci imbattiamo in trappole per volpi e cinghiali, che più volte sono stati trovati intrappolati ancora vivi – si legge sul gruppo Sei di Gargnano, Villa, Bogliaco se –: questa volta è capitato alla mia gatta, a 100 metri da casa, e la cosa che mi dà più fastidio è che il pezzo di m.. che ha messo il laccio, quando è andato a controllare, ha trovato il gatto ancora vivo, e al posto di lasciare il laccio per lasciarla andare, l'ha finita a bastonate o qualcosa di simile”.

Macabra anche la descrizione del ritrovamento: “La testa, che non era andata a contatto con la trappola, era fracassata. Dopo averla uccisa l'ha buttata in un cespuglio di rovi. Invito la Polizia Provinciale a farsi qualche giretto in più nella zona tra Sasso e Musaga. Auguro una buona settimana a tutti i gargnanesi tranne a chi mi ha massacrato la gatta, per divertimento personale”. Le forze dell'ordine sono già state informate di quanto successo.