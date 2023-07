Camion e pullman bloccano la galleria: code chilometriche sulla Statale

Ancora code e rallentamenti sulla Strada statale 45bis, nota anche come Gardesana: lunedì pomeriggio traffico paralizzato per più di un'ora e mezza a causa di un incontro.. imprevisto tra due mezzi pesanti e un autobus di linea all'interno della galleria d'Acli di Gargnano. Tutto è successo intorno alle 14.30: in galleria, dove il transito è regolato da un semaforo (gestito da Anas, che ha competenza sulla tratta) proprio per evitare "tappi", si sono trovati di fronte un camion di Garda Uno per la raccolta rifiuti, diretto verso nord, e in direzione opposta un furgone per il trasporto di frutta e verdura e pure un autobus, entrambi diretti verso sud, sulla direttrice Riva-Salò.

Traffico bloccato per un'ora e mezza

Impossibile il transito in contemporanea e traffico inevitabilmente in tilt: per ripristinare la viabilità ordinaria si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Gargnano, guidati dalla comandante Monica Bertasio, che al termine di un complicato gioco d'incastri - tra retromarce e varie manovre - hanno "sbloccato" la galleria. Attivato anche il senso unico alternato fino al completo ritorno alla normalità. Nel frattempo lunghe code in entrambi i sensi di marcia, altri camion in galleria, poco lontano (a Toscolano) un albero caduto per il temporale: un'altra giornata di passione per residenti e turisti.