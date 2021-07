Vandali scatenati, paura in paese: danno fuoco al municipio

Sono stati ben tre gli episodi di atti vandalici registrati a Gardone Val Trompia e a Villa Carcina: la Polizia Locale intercomunale, guidata dal comandante Patrizio Tosoni, ha dovuto intensificare i controlli in fascia diurna e serale. Lo riporta il quotidiano Bresciaoggi.

Il primo è avvenuto a Villa Carcina: un gruppo di ragazzi ha incendiato un contenitore per documenti utilizzato dai cittadini, posizionato di fronte al municipio carbonizzandolo e annerendo completamente il muro della struttura, danneggiando così il palazzo comunale.

Gli altri due episodi sono capitati a Gardone Val Trompia dove alcuni giovani hanno distrutto le vetrate di due distributori automatici. I responsabili sono in tutto nove: gli agenti della Locale sono riusciti ad identificarli grazie alle immagini di videosorveglianza. Tutti residenti in Val Trompia, sono stati denuncianti a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso e deferiti all’Autorità Giudiziaria.