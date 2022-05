Violenze sessuali su tre ragazzine: arrestato giovane padre

Avrebbe molestato sia la sua unica figlia naturale, 16 anni, che le due figlie della sua compagna, di 18 e 20 anni: per questo è stato arrestato (ora è ai domiciliari) con l'accusa di violenza sessuale. Lo scrive il Giornale di Brescia: il protagonista dell'annosa vicenda è un giovane padre bresciano di 38 anni, finito nel mirino dei carabinieri di Gardone Valtrompia a seguito della denuncia della figlia.

Quest'ultima, già ospite di una comunità protetta, avrebbe riferito agli psicologi delle presunte aggressioni sessuali subite: è da quelle dichiarazioni che è scattata la prima denuncia ai carabinieri, che hanno cominciato a indagare sul passato del 38enne.

Violenze anche alle figliastre

Le indagini hanno coinvolto anche le figliastre dell'uomo, che avrebbero confermato a loro volta di aver subito violenza. Così si è arrivati agli arresti, con la richiesta del trasferimento in carcere da parte del pm Ettore Tisato, titolare dell'inchiesta, e infine la decisione dei domiciliari come disposto dal gip Andrea Gaboardi (in un'altra casa, non quella condivisa con la ragazzina).

Il 38enne nel frattempo si è avvalso della facoltà di non rispondere. La compagna dell'uomo avrebbe invece riferito di non essersi mai accorta di nulla. Le indagini proseguono.