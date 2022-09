Chiede al passeggero (ubriaco) di scendere: autista aggredito con una bottiglia

Lesioni, furto aggravato e resistenza: sono le accuse costate l'arresto a un 43enne di origini pakistane che sabato sera ha dato di matto al capolinea dell'autobus di Gardone Valtrompia. Visibilmente ubriaco, non voleva saperne di scendere dal mezzo nonostante l'insistenza dell'autista: quando quest'ultimo ha cercato di spingerlo fuori dal bus, il 43enne l'ha aggredito colpendolo con una borsina al cui interno c'era una bottiglia di vetro, andata in frantumi.

Quando il conducente era già a terra ferito, per fortuna niente di grave, l'aggressore gli ha sfilato il borsello con gli incassi della giornata (in tutto circa un centinaio di euro) e poi si è allontanato. Furbo ma non troppo: è rimasto in zona e si è seduto in attesa di un altro autobus. Il conducente nel frattempo aveva allertato i carabinieri, che hanno raggiunto il 43enne e l'hanno arrestato.