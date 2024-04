Nessuna traccia di Edoardo, scomparso la sera di Pasqua: "Aiutateci a trovarlo"

Nessuna notizia di Edoardo ormai dalla sera di Pasqua: “Si è allontanato dal suo appartamento di Via 2 Giugno a Gardone Valtrompia la sera del 31 marzo – si legge nel volantino diffuso in queste ore dai familiari: c'è anche una sua fotografia – e da allora non abbiamo più avuto notizie. Se qualcuno dovesse vederlo, vi chiediamo gentilmente di avvisare i carabinieri che hanno già attivato le ricerche nella zona”.

Si tratta di una persona con fragilità, seguita dai Servizi sociali del paese. “Potrebbe essere spaventato, confuso e smarrito – scrivono ancora i familiari –: confidiamo in tutti voi, qualsiasi aiuto e segnalazione (se veritiera) è di vitale importanza”. In campo, oltre ai carabinieri, ci sono anche gli agenti della Polizia Locale intercomunale, ma pure i volontari della Protezione civile locale.