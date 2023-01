Tenta il suicidio nella notte: donna portata all'ospedale Civile

Una donna di circa 50 anni è stato trovata in condizioni gravi all’interno della sua abitazione. È accaduto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio, a Gardone Val Trompia. In pochi minuti sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: i sanitari del 118 hanno stabilizzato la 50enne, poi l’hanno trasportata d’urgenza al Civile di Brescia, dov’è stata ricoverata in codice rosso.

La donna presentava profonde ferite ai polsi: i dovuti accertamenti di legge, hanno fin da subito escluso l’eventuale responsabilità di terze persone. Stando a quanto ricostruito, la 50enne avrebbe deliberatamente tentato il suicidio. Trovata e soccorsa appena in tempo, per fortuna: non sarebbe in pericolo in vita.