Spacciavano cocaina fuori dalla scuola e dall'oratorio: arrestati tre ragazzi

La droga e buona parte dei soldi erano sepolti sotto terra, tra le rocce e la boscaglia che costeggia la pista ciclabile di Gardone Val Trompia. Cinque sassi di cocaina, ancora da tagliare, quelli scovati dalla polizia locale della Valle Trompia: una volta piazzati all’ampia rete di consumatori, per lo più giovani e giovanissimi, avrebbero fruttato oltre 20 mila euro.

Cocaina venduta fuori da scuola e dall'oratorio

Ma questa volta la banda di spacciatori non ha avuto il tempo né di confezionare, né di piazzare le dosi nei luoghi abituali: fuori dell’Itis Beretta, dalla piscina, dall’oratorio e dal cimitero della cittadina ai piedi della Valle Trompia. È infatti scattato il blitz della polizia locale. Gli agenti, coordinati dal comandante Patrizio Tosoni, seguivano infatti i pusher da giorni: all’inizio della settimana i tre avevano lasciato la nostra provincia - stando a quanto ricostruito - per ritirare una fornitura di cocaina. Al loro rientro sono scattate le perquisizioni che hanno riguardato, oltre la zona della ciclabile, due abitazioni e un’auto.

3 arresti e 4 denunce

In manette sono finiti tre ragazzi di origine marocchina di 27, 24 e 21 anni: tutti senza precedenti, ma irregolari sul territorio nazionale. Per due di loro si sono aperte le porte del carcere di Brescia - dopo la direttissima che si è svolta ieri (giovedì 9 maggio) - dove restano in attesa del processo. Mentre per il terzo il giudice ha disposto il divieto di dimora in Lombardia. Denunciate a piede libero altre 4 persone: sono ritenute complici dei tre pusher, in quanto fornivano la base logistica, mettendo a disposizione degli arrestati le loro abitazioni.

La droga e i soldi nascosti lunga la ciclabile

In tutto sono stati sequestrati 250 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi e in parte ancora da tagliare, oltre a una modica quantità di hashish, bilancini, numerosi telefoni (anche interrati lungo la ciclabile) e circa 2500 euro in contant.

L’indagine è scattata dopo le segnalazioni raccolte dalle famiglie: avevano notato una serie di movimenti sospetti nella zona del centro di Gardone Val Trompia, ma anche di Ponte Zanano. Pedinati e osservati per giorni, con discrezione e abilità, i tre pusher sono stati fermati nella mattinata di martedì 7 maggio. Quando gli agenti hanno bussato alla porta di una delle case dove abitavano, uno di loro si sarebbe pure buttato dalla finestra per tentare di sfuggire al controllo. Gli è andata male, malissimo: nella caduta si sarebbe rotto una caviglia ed è stato quindi prontamente bloccato.