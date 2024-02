Rapina al supermercato: commessa scaraventata a terra per rubare della carne

Attimi di panico si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 febbraio, all’interno del DPiù discount di via Goffredo Mameli, a Gardone Val Trompia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, due ragazzi sono stati scoperti da una dipendente del supermercato mentre cercavano di occultare delle confezioni di carne. La donna, una 37enne, sarebbe stata spintonata con violenza dai due ladri: non hanno esitato a scaraventarla a terra per guadagnarsi una via di fuga.

Tutto è accaduto in pochi istanti: l’allarme è scattato poco dopo le 15 e sul posto, oltre agli agenti del Corpo intercomunale di polizia locale della Valtrompia, è stata inviata un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina. Scossa e sotto shock, la 37enne - dopo avere fornito la sua versione dei fatti e una descrizione dei due ladri (sarebbero giovanissimi) - è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Gardone Val Trompia per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Per fortuna se la sarebbe cavata con lesioni lievi ed è poi stata dimessa.

Sono in corso le indagini della Locale: anche grazie ai filmati di sorveglianza, gli agenti, coordinati dal comandante Patrizio Tosoni, stanno cercando di individuare i due ragazzi responsabili del furto poi degenerato in una rapina impropria.