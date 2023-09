Ragazzina pestata selvaggiamente: tutti fanno un video, nessuno la difende

"Adesso tu le prendi!", grida una ragazzina di nemmeno 16 anni alla coetanea ‘rivale’. È l’incipit (da brividi) di un filmato che da giorni rimbalza sui social, di chat in chat, e che è finito anche nelle mani delle forze dell'ordine. Immagini che fanno accapponare la pelle: scene di un pestaggio brutale e selvaggio avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di decine di testimoni. Nessuno però fa nulla per sottrarre la giovanissima vittima alla furia delle coetanee: c’è chi assiste indifferente, scambiandosi perfino effusioni con il fidanzato, chi riprende e chi addirittura alza le braccia per sobillare la folla.

Insulti pesanti, schiaffi violenti, spintoni, sputi e pure calci: uno spettacolo davvero esecrabile andato in scena, nei giorni scorsi, all’interno del sottopassaggio di via Matteotti a Gardone Val Trompia. Vittima una ragazzina di nemmeno 16 anni: scaraventata a terra, colpita ripetutamente in faccia, e presa anche a calci da due coetanee. Nemmeno il suo volto rigato di sangue ha indotto i tanti presenti a intervenire per cercare di difenderla. È lei che, dopo oltre un minuto e trenta di insulti e botte, riesce a divincolarsi e a guadagnare una via di fuga mentre la sua aggreditrice la minaccia: " ti aspetto sotto casa pu***na".

Scattata la richiesta d'aiuto, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gardone Val Trompia: i militari hanno raccolto la denuncia della giovanissima vittima e hanno avviato le indagini del caso, anche sulla base del filmato che in poche ore è diventato virale sulle chat di whatsApp.