Furibonda lite in pizzeria: lo picchia in testa usando uno smartphone

È stato un pomeriggio piuttosto movimentato, quello del 1° maggio, in una pizzeria di via Filzi a Gardone Val Trompia. Proprio dal locale, poco dopo le 14.30, è scattata un’allarmante richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze, tanto che i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso.

Soccorsi in codice rosso

Inizialmente si temeva, infatti, che ci fosse un uomo ferito da un’arma da taglio e sul posto si sono precipitate due ambulanze dei volontari di Villa Carcina, oltre ai carabinieri del Radiomobile di Gardone Val Trompia. Non era così, per fortuna: nessun coltello o coccio di bottiglia e nemmeno feriti gravi, ma solo un uomo che lamentava dolori alla testa.

Colpito alla testa con uno smartphone

Stando a quanto poi ricostruito dai militari, era stato colpito alla testa con uno smartphone al culmine di una furibonda lite avuta con un conoscente. Le scintille tra un 54enne e un 40enne, entrambi di origine straniera, sarebbero nate per divergenze legate al pagamento di un affitto. L’inquilino accusava l’amico, che aveva fatto da intermediario per la stipula del contratto, di averlo truffato: tra i due sarebbero volate parole grosse, poi il colpo proibito che ha fatto scattare la chiamata al 112.

Un gran bel trambusto, ma nessuna grave conseguenza: i militari hanno riportato la calma e ricostruito la vicenda, mentre i sanitari hanno medicato l’uomo colpito con il telefono. Nessuna lesione per lui, tanto che non si sarebbe nemmeno reso necessario il trasporto in ospedale.