Folle fuga sull'auto rubata: fermato mentre tenta di scappare a piedi

Una station Wagon rubata è stata avvistata mentre nella tarda serata di ieri (sabato 17 giugno) percorreva le strade di Gardone Val Trompia, ed è scattato l'allarme. Le pattuglie del Radiomobile dei carabinieri e quelle della polizia locale si sono immediatamente mobilitate per fermare l'auto sospetta che girava nella zona sud del paese. Individuata la posizione della macchina, è scattato l'inseguimento a sirene spiegate lungo la provinciale 345.

La Station Wagon non avrebbe fatto molta strada: le persone a bordo hanno fermato l'auto fuori da un'azienda di via Matteotti per poi proseguire la fuga a piedi. Uno dei malviventi è stato prontamente fermato dai militari e dagli agenti della Locale: si tratta di un 27enne. Portato in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini sono proseguite per tutta la nottata per individuare i complici che sono riusciti a dileguarsi nel buio. Il sospetto di chi indaga è che il giovane fermato e poi deferito faccia parte di una banda specializzata nei furti in abitazione.