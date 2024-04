Il mistero di Edoardo, scomparso nel nulla: nessuna traccia da un mese

Nessuna notizia da ormai un mese. Di Edoardo Bordone non si sa più nulla da lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta: il 58enne si è allontanato dall’appartamento di via 2 Giugno a Gardone Val Trompia, dove vive, e da allora ha fatto perdere le sue tracce.



La protezione civile, come i carabinieri e gli agenti della polizia locale, lo hanno cercato in lungo e in largo in paese e non solo, senza però trovare indizi utili. Nelle scorse ore i parenti dell’uomo hanno rinnovato l’appello, condiviso anche dall’associazione Penelope Lombardia, che dal 2006 offre supporto alle famiglie e gli amici delle persone scomparse.

"È sicuramente in difficoltà"

Il 58enne non ha con sé il cellulare e i documenti: non si conosce come fosse vestito al momento della scomparsa dall’appartamento, inserito in un progetto riabilitativo per persone affette da patologie psichiatriche. "È sicuramente in difficoltà. È un fumatore e potrebbe aver chiesto una sigaretta, qualcuno se lo ricorda?", si legge nell’appello in cui si invita, di nuovo, chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero unico per le emergenze o l’associazione Penelope.



Edoardo Bordone è alto un metro e 68 centimetri, pesa 72 chilogrammi, ha i capelli grigi e gli occhi castani. Si tratta di una persona con fragilità, seguita dai Servizi sociali del paese. "Potrebbe essere spaventato, confuso e smarrito: qualsiasi aiuto e segnalazione (se veritiera) è di vitale importanza", fanno ancora sapere i familiari.