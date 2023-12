Blitz della polizia nel "palazzo dello spaccio": due ragazzi in manette

Droga e contanti, ma anche un grosso coltello da cucina e uno spray al peperoncino, evidentemente usati per allontanare i malintenzionati come le forze dell’ordine dallo stabile che era stato trasformato in una centrale dello spaccio.

Il blitz nell’edificio, situato in pieno centro a Gardone Val Trompia è scattato nei giorni scorsi: ricevute numerose segnalazioni dai cittadini - allarmati dal continuo viavai dallo stabile abbandonato - gli agenti della polizia locale hanno fatto irruzione.



All’interno c’erano due ragazzi dediti all’attività di spaccio di droga: alla vista della Locale hanno tentato, inutilmente, di disfarsi di un involucro di hashish contenente numerose dosi pronte per essere cedute. Nel corso della perquisizione sono stati trovati oltre 70 grammi di sostanze stupefacenti e 650 euro in contanti, oltre al coltello e allo spray urticante. Per i due giovani - entrambi 25enni di casa in Val Trompia - sono scattate le manette.

L’arresto è stato convalidato dal giudice durante il procedimento per direttissima che è stato celebrato nella mattinata di sabato due dicembre.