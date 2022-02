Muore stroncato da un malore improvviso, il corpo trovato da due passanti

Drammatico ritrovamento, giovedì mattina, lungo i sentieri del Monte Rodotone che sovrasta Gardone Val Trompia. Una coppia di escursionisti, mentre affrontava il percorso che conduce al santuario di Santa Maria del Giogo, ha trovato il corpo senza vita di un uomo riverso sul sentiero.

L’allarme è scattato dopo le 9: sul posto sono stati inviati i sanitari del 118 - a bordo dell'elisocorso e di un’ambulanza - e i vigili del fuoco. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l’uomo - un 70enne di casa a Gardone Val Trompia - non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri, per accertare la cause del decesso. Stando alle prime informazioni trapelate il 70enne, che possiede un terreno sul monte Rodotone, sarebbe stato vittima di un malore che non gli ha lasciato scampo.