Tragedia in paese: trovato in un canale il cadavere di un uomo

Terribile scoperta nel primo pomeriggio di oggi (martedì 27 febbraio) a Gardone Val Trompia: il corpo senza vita di uomo è stato ritrovato, verso le 13.30, all’interno di un canale che costeggia via Rovedolo, nei pressi della centrale idroelettrica.

Il cadavere apparterrebbe a un uomo di circa 70 anni, non ancora identificato (non sono stati trovati documenti o effetti personali). Sul corpo non sono stai notati segni di violenza: i carabinieri e il medico legale avrebbero quindi escluso l’eventuale responsabilità di terze persone nel decesso.

Al momento del ritrovamento, la vittima indossava un abbigliamento da lavoro e degli stivali di gomma. Per i militari l’ipotesi più probabile è quella della caduta accidentale, forse causata da un malore. È possibile che l’uomo stesse potando alcuni alberi in un terreno a monte e che sia finito in acqua, per ragioni da chiarire. La corrente lo avrebbe poi trascinato fino alla centrale idroelettrica.

A fare scattare l’allarme sarebbero stati proprio i dipendenti della centrale: guardando i filmati girati dalle telecamere di sorveglianza hanno scorto il corpo nei pressi delle griglie ferma detriti e immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia, sono state inviate un’ambulanza e un’automedica: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.